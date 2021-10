Un nuovo passo si compie oggi 5 ottobre per l’aggiornamento alla One UI 4.0 e ad Android 12 su Samsung Galaxy S21. La seconda beta dell’esperienza software è stata appena rilasciata dal produttore per gli attuali top di gamma, almeno nei paesi dove si sta procedendo con lo specifico test.

Il programma sperimentale è partito da poco, più esattamente da 3 settimane. Eppure gli sviluppatori hanno già rilasciato la seconda beta dell’aggiornamento. Questo include appunto l’interfaccia One UI 4.0 basata proprio su Android 12. L’attuale release porta con se cambiamenti e miglioramenti, oltre che correzioni di bug più o meno importanti. Tra le nuove funzionalità c’è anche quella relativa alla RAM virtuale pure approdata su altri dispositivi Galaxy nelle ultime settimane.

I miglioramenti pensati nell’ultimo rilascio riguardano, ad esempio, la precisione di input per la tastiera Samsung e una modalità microfono nelle videochiamate per gestire al meglio il tipo di suoni emessi. Tra le correzioni invece viene risolto il problema già riscontrato della chiusura durante l’esecuzione di Secure Folder e naturalmente sono state migliorate le prestazioni generali del telefono. In riferimento al prossimo arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy S21, gli sviluppatori hanno introdotto anche un nuovo tema a colori dell’ultima versione del sistema operativo di Google.

Chi può testare la seconda beta One 4.0 fin da subito? La distribuzione della seconda beta per i top di gamma Samsung è confermata, almeno al momento di questa pubblicazione, per la Corea e Germania. Come è ormai risaputo l’Italia non è rientrata in questa prima fase sperimentale ma l’aggiornamento finale e definitivo, corredato anche da Android 12 su Samsung Galaxy S21 naturalmente, dovrebbe comunque giungere entro la fine dell’anno. Non ci resta che attendere che i test continuino senza sosta e che questi non evidenzino particolari bug in grado di frenare il prossimo download.