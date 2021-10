Alba Parietti imita Patty Pravo a Tale E Quale Show 2021 e volano di nuovo saette tra la showgirl torinese e Cristiano Malgioglio altamente indignato per l’esibizione. Fulmini scambiati anche la scorsa settimana con l’imitazione di Damiano dei Maneskin e prima ancora con l’interpretazione di Loredana Bertè, dunque, si sono ripetuti nella puntata di ieri sera 1° ottobre 2021.

Alba Parietti imita Patty Pravo e canta Il Paradiso, che nel 1969 si classificò all’ottavo posto nella hit parade italiana dopo la storica esibizione al Festivalbar.

Una grande responsabilità, quella assunta da Alba Parietti, anche se sui social mantiene una certa leggerezza. “Alle prove sono stata meglio”, scrive la showgirl torinese su Instagram e ammette: “L’emozione peggiora”. “Non siamo in gara, ci supportiamo”, aggiunge e parla dell’importanza di mettersi in gioco. “Io sono una giocatrice nata”, conclude. C’è anche qualcosa sui giudici, il cui rapporto la diverte. Si riferisce anche a Cristiano Malgioglio, probabilmente, visto il giudizio piccato che è arrivato dopo la performance.

Cristiano Malgioglio non apprezza, e non si tira indietro dall’esprimere un giudizio severissimo. Ecco le sue parole:

“Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. E poi se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare. Lasciami parlare, questo è un mio parere.

Ci troviamo davanti a un personaggio straordinario e posso dire quello che penso davvero?! E allora fatemelo dire che non mi è piaciuta. Il concetto è che domani l’andrei a denunciare subito se fossi Patty. Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno”.