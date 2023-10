Nei migliori album di Patty Pravo c’è tutta l’evoluzione di un’artista rivoluzionaria, oggi icona di stile e punto di riferimento per gli artisti contemporanei. Negli anni Patty Pravo ha scritto la storia non solo per la sua bellissima voce e le sue canzoni monumentali, ma anche per la sua presenza scenica. La Bambola, Pensiero Stupendo, Ragazzo Triste, brani che ancora oggi ci ritroviamo a cantare proprio perché hanno lasciato un segno indelebile nella discografia italiana.

Patty Pravo (1968)

Si può partire col botto? Sì, e Patty Pravo lo ha fatto con il primo album uscito nel 1968, contenente grandi hit come La Bambola, Ragazzo Triste, Se Perdo Te e una cover di Yesterday dei Beatles.

Pazza Idea (1973)

Pazza Idea non ha certo bisogno di presentazioni: trainato dalla title-track, tra gli autori vanta anche la collaborazione di Riccardo Cocciante (Poesia), ma tra le tracce c’è anche I Giardini Di Kensington, versione italiana di Walk On The Wild Side di Lou Reed.

Miss Italia (1978)

Miss Italia contiene la super hit Pensiero Stupendo, ma farà parlare di sé per la title-track, versione italiana di Miss America degli Styx, per la frase: “L’innocenza è agli arresti ormai e la bellezza sta scioperando sai, piove pazzia”. Nello stesso periodo in cui il disco è in uscita viene ucciso Aldo Moro, quindi i discografici ritengono doveroso escludere il brano dalla tracklist. Il brano viene comunque eseguito dal vivo e, a proposito di questa censura, Patty Pravo dirà: “È un brano che ancora oggi può risultare attuale; solo che l’ho beccato il giorno sbagliato”.

Bye Bye Patty (1997)

Bye Bye Patty è il primo album live di Patty Pravo, registrato durante il suo tour del 1997. Contiene i suoi più grandi successi e il brano sanremese …E Dimmi Che Non Vuoi Morire.

Notti, Guai e Libertà (1998)

Notti, Guai e Libertà è uno dei migliori album di Patty Pravo, impreziosito dalla penna di autori eccellenti come Franco Battiato, Lucio Dalla e Francesco Guccini.

