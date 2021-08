Peter Gallagher in Grey’s Anatomy 18 sarà la chiave per riportare indietro la mamma di Meredith, Ellis Grey. Del ritorno di Kate Burton nel medical dramma ABC avevamo già parlato nei giorni scorsi evidenziando anche le perplessità dei fan divisi tra coloro che pensano che ormai la serie stia arrivando al ridicolo e chi vorrebbero non finisse mai. Per fortuna a tutto c’è un limite ma la questione rimane: come farà Ellis a tornare in vita?

La risposta potrebbe arrivare proprio dall’annuncio dell’arrivo di Peter Gallagher in Grey’s Anatomy 18 visto che il suo personaggio sarà legato alla mamma di Meredith, come?

L’amato Sandy Cohen di The O.C. vestirà i panni del dottor Alan Hamilton, un ruolo che sarà ricorrente nei nuovi episodi della serie. Saranno i suoi racconti a riportare indietro Ellis oppure sarà ancora la lotta di Meredith e la sua fantomatica spiaggia “paradisiaca” a permetterle di incontrare la madre? Sembra sempre più probabile che sia proprio la prima opzione quella valida e questo significa che il nuovo arrivato potrebbe portare a galla dettagli che ancora non conosciamo su Ellis e la sua vita.

Peter Gallagher in Grey’s Anatomy 18 debutterà nella première di stagione quando avrà modo di incontrare Meredith. Lo stesso si è detto di Kate Burton. Inizia quindi ufficialmente il conto alla rovescia visto che la serie tornerà negli Usa il prossimo 30 settembre e qualche settimana dopo farà lo stesso su Sky anche in Italia.

Non ci sono al momento altri dettagli su questo ritorno e nemmeno sul debutto di uno dei protagonisti di The O.C. ma siamo sicuri che il suo arrivo in ospedale cambierà un bel po’ di cose anche per Meredith. Ellen Pompeo ha firmato il contratto per un altro solo anno, forse il dottor Hamilton segnerà l’uscita di scena della protagonista della serie?