Ellen Pompeo e Denzel Washington si sono azzuffati sul set di Grey’s Anatomy, quando il premio Oscar fu invitato dalla produttrice Debbie Allen a dirigere l’episodio della stagione 12 dal titolo The Sound of Silence. Portare il regista sul set fu un modo per trattenere la Pompeo nel suo ruolo: dopo gli addii di Patrick Dempsey e Sandra Oh, anche la protagonista voleva lasciare la serie, quindi la Allen si inventò una sorta di regalo per premiare la sua fedeltà alla serie.

Ellen Pompeo e Denzel Washington, però, non si sono trovati subito benissimo. Lo ha spiegato l’attrice nel suo primo podcast, parlando con l’ex co-protagonista Patrick Dempsey: in Tell Me with Ellen Pompeo, l’attrice ha definito “sorprendente” il regista di Barriere, ma ha anche raccontato l’acceso scambio che ha avuto con lui all’epoca. “Si è arrabbiato da pazzi con me“, ha ricordato parlando con Dempsey e rievocando l’episodio accaduto sul set, durante le riprese della scena in cui la dottoressa Meredith Grey ascolta le scuse di un uomo che l’ha ferita gravemente durante un attacco epilettico, lasciandola con una mascella rotta.

Ellen Pompeo e Denzel Washington avevano chiaramente idee diverse su come girare l’ultima scena di quella storia, peraltro ispirata da un incidente avvenuto realmente, quello di un “paziente epilettico che ha attaccato un’infermiera“, ha spiegato Pompeo. Essendo una scena emozionante, la Pompeo ha finito per improvvisare durante il dialogo, invitando l’uomo a guardarla negli occhi mentre si scusava col personaggio della Grey.

[Meredith] era incazzata perché doveva sedersi lì e ascoltare queste scuse, e lui non la stava guardando negli occhi. Ancora una volta, visto che amiamo gli attori che fanno delle scelte, gli ho urlato contro, e gli ho detto, ‘Guardami quando ti scusi. Guardami.’ E questo non era nel dialogo, e Denzel mi ha sculacciata per questo. Del tipo: ‘Io sono il regista. Non dirgli cosa fare’. E io pensavo: ‘Ascolta, figlio di puttana, questo è il mio spettacolo. Questo è il mio set. A chi lo stai dicendo?’. Tipo: ‘Sai a malapena dov’è il bagno’. E ho il massimo rispetto per lui come attore, come regista, come tutto, ma hey, ce le siamo date per un giorno.

La convivenza tra Ellen Pompeo e Denzel Washington evidentemente non è stata delle più felici, anche se l’attrice ha chiarito di avere sempre avuto e di conservare tuttora il “massimo rispetto” per il collega. Secondo l’interprete di Meredith Grey è un bene che gli attori siano “appassionati e focosi ed è lì che ottieni la magia, ed è lì che ottieni le cose buone. Quindi, è stata un’esperienza straordinaria, lo è stata davvero“.