Ellen Pompo e Patrick Dempsey non si sono ritrovati soltanto sul set della stagione 17 di Grey’s Anatomy. I due, nonostante fossero ai ferri corti durante le ultime stagioni della serie girate insieme, oggi sembrano aver recuperato un rapporto d’amicizia, tanto che l’attore sarà uno degli ospiti del podcast della Pompeo in arrivo su tutte le piattaforme audio-streaming il ​​29 settembre.

La nuova reunion di Ellen Pompo e Patrick Dempsey avverrà infatti in uno degli episodi del nuovo format Tell Me with Ellen Pompeo, il primo podcast dell’interprete di Meredith Grey. L’attrice veterana di Grey’s Anatomy, una delle star più pagate della tv americana, ha deciso di produrre il suo podcast dopo aver ricevuto diverse offerte: inizialmente non interessata a causa dei troppi impegni professionali e familiari, ha rivalutato l’idea durante la pandemia che l’ha costretta in casa. Così sono nate le sue conversazioni a tu per tu con amici e personalità del mondo dello spettacolo e della società civile.

Quello tra Ellen Pompo e Patrick Dempsey sarà sicuramente l’incontro più atteso dai fan di Grey’s Anatomy: avere l’ex co-star nel suo podcast è un modo formidabile per lanciarlo, ma la mission di Tell Me with Ellen Pompeo è più ampia. L’attrice vorrebbe che fosse un modo per avvicinare le persone a singoli temi che possano interessare un’ampia platea, come ha spiegato in esclusiva a People.com.

Sento che siamo così divisi in questo momento e tutto ciò che ci collega è un mezzo meraviglioso. È un modo per unire le persone. Ascolto podcast e penso a cose a cui non ho mai pensato prima, o provo empatia per una situazione dopo aver sentito l’opinione di qualcuno o il modo in cui qualcun altro pensa a qualcosa, anziché il modo in cui io ci penso. Quindi spero che questo possa essere una sorta di connettore, un insegnamento e una piattaforma per le persone.

L’episodio che vedrà Ellen Pompo e Patrick Dempsey chiacchierare amabilmente del più e del meno sarà un modo per fare il punto delle loro carriere e delle loro vite dopo quasi vent’anni dal loro debutto in Grey’s Anatomy.

È stato davvero divertente essere aggiornata su tutte le sue cose. Voglio dire, io e lui ci siamo parlati in privato ovviamente, ma penso che dare ai nostri fan 45 minuti di come appaiono le nostre conversazioni quando parliamo o quando facciamo un’escursione o quando pranziamo, è stato abbastanza divertente poter dare ai fan l’opportunità di vedere come sono le nostre conversazioni.

Quello di Ellen Pompeo e Patrick Dempsey è solo uno dei primi tre episodi del podcast, in uscita il 29 settembre: le altre due ospiti dell’attrice sono Yara Shahidi e Michelle Harper. Prodotto da Cadence13, il format si propone come una conversazione “divertente e illuminante” da ascoltare, ha spiegato la Pompeo.