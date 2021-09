Chicago Med 5 torna in onda giovedì prossimo, il 7 ottobre, con tre nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare di April e non solo. Ad andare in onda giovedì saranno tre nuovi episodi dal titolo Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre e Non ti farò del male in cui i casi in corsia si alterneranno ai problemi personali dei dottori.

In particolare, due fratellini in condizioni critiche vengono portati in ospedale dai genitori mentre le patologie psichiatriche del maggiore spingono il Dott. Charles a chiedere alla famiglia di prendere una decisione molto difficile. La dottoressa Manning è sospettosa riguardo alla mancanza di reazioni di una madre che sta affrontando una grossa sofferenza legata al figlio. Il Dott. Halstead affronterà la Dottoressa Hasher riguardo la sua dipendenza dall’eroina ma dovrà fare anche lui i conti con la sua capacità di giudizio.

Intanto Will e Hannah sembrano arrivare ad un accordo, mentre April continua a non dire la verità ed Ethan monta la culla. Natalie e il dottor Charles si occupano di un attore che finge di essere il padre di una bambina e preferisce avvelenarsi piuttosto che dirle la verità.

Chicago Med 5 torna anche in onda questa sera con i nostri dottori pronti ad occuparsi di una serie di feriti in arrivo dall’aeroporto dopo un incidente aereo (tra cui un dottore in fin di vita) e di un pulman pieno di viaggiatori a bordo. Le cose si fanno complicato per April che vorrebbe dire ad Ethan la verità sul bacio ma se lo ritrova davanti con una proposta che la lascerà senza parole, ma quale?

Nel frattempo, il progetto parallelo del dottor Halstead (il centro di somministrazione sicura per tossicodipendenti) inizia a mettere a rischio la sua posizione all’ospedale. Infine, Maggie cerca di trovare una soluzione per un vecchio conoscente bisognoso di un trapianto urgente.