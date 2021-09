Terremoto in arrivo in Chicago Med 5 e non parliamo di tragedie vere e proprie ma bensì per problemi di cuore che metteranno con le spalle al muro la coppia formata da April ed Ethan. Chi ha seguito il medical drama firmato da Dick Wolf sa bene che i due sono pronti ad un passo successivo nella loro relazione ma presto dovranno fare i conti con una brutta notizia ovvero il fatto che la bella April forse non riuscirà ad avere il figlio che i due stanno programmando.

La reazione alla notizia che i due riceveranno proprio nei tre episodi in onda oggi, 23 settembre, di Chicago Med 5 arriverà giovedì prossimo quando ad andare in onda saranno gli episodi 10, 11 e 12 dal titolo, rispettivamente, Non ha più importanza, La terra trema sotto di noi e La scelta di Salomone in cui April riflette sul bacio scambiato con il dottor Marcel ed è indecisa se confessarlo a Ethan ma proprio quest’ultimo le fa una proposta sorprendente, come finirà?

Il dottor Halstead si occupa di una paziente che soffre di un problema di dipendenza a causa del quale il figlioletto subisce un incidente domestico mentre la Curry viene distratta da una app mentre cerca di curare una paziente affetta da attacchi di panico. Nel secondo episodio della serata sarà un incidente aereo a cambiare le sorti dei nostri dottori e affollare le corsie dell’ospedale location di Chicago Med 5.

Tra i feriti c’è un ustionato in fin di vita che potrebbe essere il dottor Abrams e sua moglie Michelle sa che Sam non vorrebbe mai dipendere da una macchina, e decide di lasciarlo andare. Morirà? Infine, uno scuolabus rimane coinvolto in un incidente e il dottor Marcel, insieme alla dottoressa Manning, è costretto a prendere una decisione difficile riguardo a due bambini trafitti da una barra. Maggie cerca di trovare una soluzione per un vecchio conoscente bisognoso di un trapianto urgente.