Fino all’Ultimo Battito torna la prossima settimana, giovedì 7 ottobre, con una nuova puntata in cui troveremo Diego con le spalle al muro. Il primario e cardiologo è finito nel mirino per via di quello che è successo alla lista trapianti e per il balzo fatto dal figlio e così le indagini su di lui non mancano, la verità verrà a galla come lui vorrebbe oppure no?

Nel primo episodio di Fino all’Ultimo Battito di giovedì 7 ottobre, Cosimo riuscirà a far crollare tutte le accuse che pendono nei confronti di Diego ma i problemi non sono finiti visto che il boss Patruno lo tiene in pugno e le cose si complicano quando sarà colto da un grave malore. Sarà proprio il dottor Mancini ad occuparsi di Cosimo mentre la sua compagna Elena (Violante Placido) scoprirà che Anna sta aiutando Mino con una campagna social.

La battaglia di Vanessa continua e la sua vita è sempre appesa ad un filo mentre Diego dovrà occuparsi del boss e sarà costretto a insegnare alla signora Patruno il posizionamento degli elettrodi in hotel. Il colpo di scena arriverà quando scopriranno che la piccola Vanessa è sparita nel nulla, cosa le è successo?

Fino all’Ultimo Battito torna in onda oggi, 30 settembre, con una nuova puntata in cui Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno mentre Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino. Anna decide di incontrare Rocco, il padre biologico mentre Diego sembra pronto a costituirsi e dire la verità sul trapianto e Vanessa ma le cose si complicano quando proprio quest’ultima torna in ospedale e lui decide di salvarle la vita prima di raccontare la verità.

Il padre di Vanessa ha un sospetto su Diego quando scopre che il figlio ha subito il trapianto e così ne parla con Santoro, come finirà?