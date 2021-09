Fino all’Ultimo Battito vince la serata portando a casa il 20% di share e doppiando, quasi, Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale5. Il risultato era già scontato alla luce del fatto che il protagonista della fiction è Marco Bocci e che sicuramente l’intensità della storia raccontata, un misto tra medical e dramma, è sicuramente la miscela preferita da Rai1.

Da qui a pensare che la fiction abbia vinto meritatamente ce ne vuole. Siamo sicuri che lo sforzo produttivo ci sia stato (fantastiche le location pugliesi che fanno da sfondo a questa intricata storia) e che la firma di Cinzia Th Torrini sia già una garanzia, ma le critiche non sono mancate. A cominciare dalla recitazione e finendo alla trama, molti sui social ieri sera hanno avuto modo di criticare qualcosa.

La prima nota stonata è proprio quella che regala l’incipit alla fiction ovvero il fatto che un primario si occupi del caso di suo figlio specie in materia di trapianti (con un chiaro conflitto di interessi). La seconda riguarda proprio la recitazione. Non tutti spiccano in bravura e anche se Marco Bocci è sicuramente è più portato a questi ruoli drammatici, è vero anche che l’attrice più discussa è stata proprio Bianca Guaccero.

Qualcuno l’ha trovata sublime e si è detto contento per il suo ritorno alla recitazione sperando che lo faccia ancora mettendo da parte la conduzione (è al timone di Detto Fatto) mentre altri ancora la trovano sempre monotona soprattutto nella sua espressione. Le cose cambieranno in corsa? Lo speriamo vivamente e non solo per quanto riguarda la recitazione ma anche per il pathos che la fiction aveva promesso ma che è finito sullo sfondo per lasciare spazio a drammi melò e sentimenti.

Forse le premesse iniziali non sono state tradite, forse è il pubblico che vedendo Marco Bocci e Fortunato Cerlino aveva subito pensato ad una fiction ‘più sporca’ e nuova, o c’è solo bisogno di tempo e dopo il successo di ieri sera, siamo sicuri che il pubblico lo spenderà anche nelle prossime settimane.