La serie dei Samsung Galaxy S22 porterà senza dubbi tutta una serie di importanti aggiornamenti che ci si aspetta da ogni nuova ammiraglia ogni anno, anche se almeno una caratteristica potrebbe essere sacrificata, almeno a bordo dei modelli standard e Plus (ve ne avevamo parlato anche qui). Come riportato da ‘SamMobile‘, la capacità della batteria sulle due versioni di cui sopra potrebbero essere ridimensionate di 300mAh, come rivelato nelle ultime settimane. Il Samsung Galaxy S22 avrà una batteria da 3700mAh ed il Samsung Galaxy S22 Plus un’unità da 4500mAh, mentre il modello Ultra avrà la stessa batteria da 5000mAh del precedente Samsung Galaxy S21 Ultra.

All’inizio di questa settimana si è avuta effettivamente la conferma che la variante base avrà una batteria più piccola rispetto al suo predecessore, ed oggi è arrivata una conferma simile per il modello Plus. L’unità energetica in questione è stata certificata in Corea ed un’immagine dal vivo mostra chiaramente i dati della sua capacità. Il telefono avrà una batteria da 4500mAh con una capacità nominale da 4390mAh. Sarà interessante constatare il tipo di durata della batteria che forniranno i telefoni della prossima ammiraglia.

Si dice che i Samsung Galaxy S22 e S22 Plus siano dotati di display più piccoli (6.1 e 6.55 pollici) e che i nuovi processori Snapdragon e Exynos risulteranno più efficienti dei chip di quest’anno, potendo così facilmente raggiungere la durata della batteria dei precedenti Samsung Galaxy S21 e S21 Plus. Potremo effettivamente tirare le somme solo quando i dispositivi diventeranno ufficiali, e saranno nelle mani di consumatori e revisori (cosa che dovrebbe accadere all’inizio del 2022, anche se il lancio potrebbe anche essere anticipato a dicembre di quest’anno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.