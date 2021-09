Intorno all’uscita del Samsung Galaxy S22 prevista per inizio 2022 cominciano a moltiplicarsi un numero di anticipazioni davvero consistenti e vengono alla luce anche i primi presunti malcontenti sulla serie di top di gamma. In particolare, ci sono delle informazioni che riguardano la batteria della prossima ammiraglia non proprio positive: queste troverebbero conferma dalla certificazione della componente hardware che dovrebbe trovare posto proprio sul prossimo smartphone.

La batteria della discordia è quella siglata con numero di modello EB-BS901ABY e passata attraverso l’ente di certificazione sudcoreano. L’unità in questione dovrebbe trovare posto proprio sul Samsung Galaxy S22, nel suo modello standard ed etichettato come l’esemplare SM-S901B . La capacità nominale della batteria non supererebbe i 3.590 mAh mentre quella effettiva sarebbe di 3.700 mAh. Rispetto all’attuale Samsung Galaxy S21 ci sarebbe un calo di ben 300 mAh, visto che l’attuale ammiraglia del 2021 può contate su 4.000 mAh.

Per quanto il Samsung Galaxy S22 dovrebbe avere un display leggermente più contenuto di quello del suo predecessore, ossia 6,06 pollici di contro ai 6,2 pollici della controparte, di certo è impossibile giustificare l’ammanco di 300 mAh di batteria. Volendo pure considerare la migliore tecnologia di risparmio energetico garantita grazie al processore Exynos 2200, ci si potrebbe dover accontentare comunque di un’autonomia del dispositivo inferiore rispetto a quanto previsto.

Le notizie attuali sull’esatto amperaggio della batteria del Samsung Galaxy S22 seguono anche quanto già detto per il Samsung Galaxy S22 Ultra. Lo specifico modello avrebbe integrata al suo interno (in uno specifico alloggiamento) la S Pen, tipica della serie Note. Come conseguenza, parte dello spazio della batteria potrebbe essere sacrificato per fare spazio al prezioso accessorio. Insomma, anche sul modello premium della prossima serie, la faccenda autonomia si fa alquanto delicata. Andranno seguiti con attenzione le prossime rivelazioni di informatori ed esperti per cercare di capire in quale direzione Samsung vorrà andare.