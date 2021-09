Giancarlo Magalli in Don Matteo 13: questo è lo scoop dell’ultim’ora che vede il noto conduttore Rai nei panni di un personaggio chiave nella tredicesima stagione della fiction.

Dopo aver lasciato il testimone a Raoul Bova, Terence Hill ha girato le sue ultime scene nella fiction, lasciando dietro di sé un mistero su cui indagherà Don Massimo, giovane sacerdote interpretato proprio dal nuovo protagonista.

Che ruolo avrà Magalli in Don Matteo 13? La notizia di una sua probabile presenza girava da diverse settimane, ed è stata poi confermata da TV Sorrisi e Canzoni e dallo stesso Bova, che subentrerà a Terence dalla quinta puntata:

“Don Massimo un cognome ce l’ha, si chiama Mezzanotte”, anticipa Raoul Bova nel corso dell’intervista al noto settimanale. “Deve imparare a fare il parroco, a stare con la gente. E anche a fare l’investigatore, che non è proprio il primo pensiero quando arriva a Spoleto. Tanto Don Matteo era sicuro di sé, tanto lui è pieno di dubbi che affronta parlandone con il suo vescovo”. Ed è qui che entra in scena Giancarlo Magalli.

L’iconico conduttore de I Fatti Vostri vestirà i panni di un consigliere per il nuovo sacerdote. Ulteriori dettagli sul suo personaggio non sono stati svelati, ma stando alle indiscrezioni, Magalli si fermerà a Spoleto per un’unica puntata, quindi da guest star.

I primi scatti di Raoul Bova sul set di Don Matteo sono stati svelati nei giorni scorsi. A proposito del suo ruolo, l’attore aveva confidato ai microfoni di Rtl 102.5: “Sono sul set già da diversi giorni per respirare l’aria della lavorazione della serie. Il primo ciak della nuova stagione con me nei panni di Don Massimo sarà domani. Se posso fare un paragone sportivo è come la staffetta della 4×100. Mi sta per arrivare questo testimone a grande velocità e spero di prenderlo e arrivare a vincere come gli atleti della 4×100. Terence ha conquistato tanto per questa serie che è molto bella“.