Le celebrazioni per il The Last of Us Day si sono concluse e non poteva non chiudersi con la prima immagine ufficiale dell’omonima serie HBO. Ad offrire questo piccolo dolce finale ci ha pensato Naughty Dog che ha lanciato la piccola esca per prendere all’amo tutti coloro che ormai da oltre un anno attendono di vedere lo show HBO.

La prima foto di The Last of Us mette al centro Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, i due protagonisti dell’adattamento live-action. I due protagonisti dello show mentre osservano dalla distanza i resti di un aereo di linea precipitato ma non possiamo vederli in volto visto che danno le spalle all’obiettivo.

Il primo scatto ha fatto già il giro del mondo facendo impazzire i fan che non hanno potuto far altro che cogliere la perfezione e il dettaglio presente nella scena a cominciare dall’ambientazione e finendo agli zaini e agli abiti quasi identici a quelli del famoso gioco. In molti aveva dubbi riguardo al progetto nonostante la presenza nella produzione di Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog, creative director e lead writer di The Last of Us, e si è occupato della sceneggiatura e di una parte della regia.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Il resto rimane ancora sconosciuto. La prima foto di The Last of Us anticipa l’uscita annunciata per giugno 2022 e, speriamo, anche il trailer che ormai aspettiamo da tempo. La serie TV di The Last of Us è la prima produzione televisiva di PlayStation Productions mentre nel cast troveremo Pedro Pascal nei panni di Joel, Bella Ramsey in quelli di Ellie, a loro si è unita anche Anna Torv.