La notizia del giorno? Anna Torv in The Last of Us. Dagli Usa arriva la conferma che l’amata Olivia di Fringe vestirà i panni di un iconico personaggio della saga e i fan sono già in delirio. Non solo sarà bellissimo ritrovare l’attrice nell’atteso adattamento HBO ma sarà interessante vederla trasformarsi per prestare il volto e la fisicità a Tess, contrabbandiere sopravvissuta in un mondo post-pandemia.

Anna Torv in The Last of Us avrà un ruolo ricorrente al fianco di Pedro Pascal e Bella Ramsey. La serie, basata sull’omonimo gioco per PlayStation del 2014 molto popolare, porterà la firma di Craig Mazin, papà della serie evento che ha conquistato tutti, Chernobyl, e dello stesso creatore Neil Druckmann.

L’adattamento HBO si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (interpretato proprio da Pedro Pascal), un sopravvissuto incallito, viene assunto per contrabbandare Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per sopravvivere.

Ecco il trailer del videogioco:

A loro si unirà quindi Tess che nel videogioco lavora con Joel nel giro di contrabbando di armi dentro e fuori Boston. Sarà lei ad accompagnare l’uomo

nella missione apparentemente impossibile di portare Ellie alla Fireflies, un’organizzazione di ricerca di cure.

Il cast di Last of Us include anche la doppiatrice di TLOU Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O’Neill mentre Kantemir Balagov sta dirigendo l’episodio pilota.

Anna Torv negli ultimi anni è stata protagonista in The Newsreader e in Mindhunter ma sicuramente il suo ruolo più iconico rimane ancora quello avuto in Fringe, con The Last of Us dimenticheremo Olivia Dunham a favore della combattiva Tess? Lo scopriremo solo quando l’adattamento HBO prenderà forma.