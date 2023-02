Mentre stanotte è andato in scena l’episodio numero 4, i fan italiani di The Last of Us oggi, 6 febbraio, in prima serata, avranno modo di vedere l’episodio numero 3 in lingua italiana. L’appuntamento è fissato su Sky Atlantic con l’episodio dal titolo Long, Long Time che ha già spaccato il pubblico della serie tv, colpa degli omofobi? Qualcuno pensa di sì.

ATTENZIONE SPOILER!

Il pomo della discordia sarà al centro dell’episodio in onda questa sera e riguarderà la relazione omosessuale tra Bill e Frank. In molti sono convinti che la versione gay di Bill sia stato una forzatura degli sceneggiatori della serie tv ma in realtà non è così stando a quanto spiegato da Neil Druckmann in una passata intervista, allora cosa ha scatenato l’ira dei fan e la valanga di commenti e recensioni negative?

Ecco il promo dell’episodio:

Nel terzo episodio di The Last of Us, Joel ed Ellie si imbattono in una fossa comune lungo la strada rivelando così che i militari hanno deciso di risparmiare cibo e spazio per le persone in salute, sopprimendo alcuni sopravvissuti. Il nodo centrale dell’episodio rimane proprio la storia di Bill e Frank. Proprio a Lincoln, venti anni prima, Bill inizia la sua vita solitaria saccheggiando negozi e costruendo trappole esplosive fino a quando non si imbatte in Frank, un uomo solo e non infetto.

I due finiscono a letto insieme e tre anni dopo incontrano Tess e Joel e si lanciano in un’operazione di contrabbando. Un salto temporale in avanti, permetterà al pubblico di scoprire come andrà a finire la loro storia. Siamo nel 2023, Frank è costretto in sedia a rotelle da una malattia neurodegenerativa e decide di voler morire. Lui e Frank trascorrono il loro ultimo giorno e la sera Bill decide di suicidarsi insieme al suo compagno con una dose letale di sonniferi.