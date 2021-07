Le riprese di The Last of Us sono appena iniziate. La serie prodotta da HBO è l’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco di successo, uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva.

A inaugurare il set ci ha pensato uno dei protagonisti, Gabriel Luna, che ha immortalato anche il co-star Pedro Pascal:i due attori sono intenti a girare una scena che i fan di The Last of Us conoscono molto bene. Nella foto è ritratta la famiglia Miller in fuga dalla città, ormai infetta; alle spalle dei due vi è anche l’attrice Nico Parker, di recente confermata nel ruolo di Sarah, la figlia di Joel.

Non è ancora chiaro se la serie tv si distaccherà dall’opera originale, ma è probabile che gli sceneggiatori siano al lavoro per cercare di rendere il prodotto quanto meno fedele, aggiungendo anche elementi nuovi.

Tra i membri del cast anche la giovane Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, ragazza a cui Joel farà da padre dopo – SPOILER – la morte di sua figlia Sarah per mano di un soldato. Al momento non è stata svelata alcuna data di uscita per The Last of Us, ma gli appassionati del videogioco sperano di poter vedere il suo adattamento nel corso del 2022.

La sinossi ufficiale della serie, svelata da HBO, è la seguente:

La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel è un sopravvissuto che ormai si è fortificato in seguito a quanto affrontato in passato. L’uomo viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che inizialmente doveva essere un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra affinché possano sopravvivere.

Ecco la prima foto dal set con i protagonisti: