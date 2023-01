Il The Last of Us day è arrivato e ha mandato in tilt HBO e la sua app per via del flusso di utenti, successo assicurato quindi? Alle prime ore dell’alba questa mattina il pubblico italiano ha avuto modo di lanciarsi in questo nuovo viaggio epico che li porterà a ripercorrere alcuni temi caldi del cinema, delle serie e dei videogames, tra civiltà interrotte e violenza, attraverso la storia di Joel ed Ellie alle prese con i sottili confini tra bene e male, tra sopravvivenza e malvagità, come andrà a finire per loro?

Il pubblico è pronto a lanciarsi in un altro viaggio epico in cui la HBO sembra aver preferito mantenersi cauta sfruttando poco la violenza tipica della versione videogame e portando sullo schermo un racconto di speranza e non di morte e distruzione. I due protagonisti non sono chiamati semplicemente a sopravvivere, come succede in The Walking Dead, ma ad iniziare insieme un viaggio della speranza che possa permettere al mondo di tornare alla normalità proprio grazie al fatto che Ellie sia riuscita a rimanere immune all’infezione del Cordyceps.

🚨 QUE COISA LINDA! Confiram a abertura oficial de #TheLastOfUs na HBO pic.twitter.com/VAz9syT4Gw — Portal The Last of Us (@PortalTLOU) January 16, 2023

Lo sforzo di produzione è stato enorme non solo nel voler tenersi fedele alla storia, che avrà modo solo di essere ampliata e approfondita rispetto al videogioco, ma anche alle scenografie e agli effetti visivi che sono quelli che i fan di The Last of Us conoscono bene. A Pedro Pascal e Bella Ramsey toccherà l’arduo compito di portare sullo schermo emozioni e sentimenti che solo in una serie tv di questo livello possono essere scrutati a fondo dagli spettatori, sia quelli che non conoscono il gioco sia i fedelissimi che erano pronti a bocciare l’adattamento.

Quello che possiamo anticiparvi è che l’esperimento è riuscito. Craig Mazin non ha deluso e il lavoro immane della squadra sarà premiato da un sicuro successo di spettatori e di critica (e più avanti di premi).