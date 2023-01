Prende il via oggi ufficialmente oggi The Last of Us in Italia mentre negli Usa sono già alle prese con il promo del terzo episodio e il debutto di Nick Offerman, Ron Swanson nella serie TV dell’NBC, Parks and Recreation. Gli abbonati Sky e fedelissimi al franchise hanno già avuto modo di vedere i primi due episodi in lingua originale ma è da oggi, 23 gennaio, che saranno disponibili quelli in italiano: l’appuntamento ufficiale è fissato per il prime time di oggi, alle 21.15, su Sky Atlantic, ma cosa è successo negli Usa questa notte?

Chi ha avuto modo di tenere il passo con la programmazione americana sa bene che la serie è andata in scena con il suo secondo episodio già questa notte e che, al termine, ha potuto dare una sbirciatina al terzo in onda domenica prossima.

ATTENZIONE SPOILER!

Dopo gli eventi dell’ultimo episodio, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) sono costretti a rivedere il loro viaggio svoltando verso ovest per trovare la setta delle lucciole al lavoro per sviluppare un vaccino contro l’epidemia. A fare capolino nella serie HBO ci penseranno adesso Bill (Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

il primo avrà un ‘ingresso’ meno numeroso che nella saga dei videogame. L’uomo vive da solo a casa nel suo quartiere appartato, abbastanza protetto per tenere lontani gli infetti fino a quando un uomo di nome Frank non bussa alla sua porta. La serie approfondisce Bill e il suo rapporto con Frank, concentrando quasi un intero episodio su di loro.

Ecco il promo del terzo episodio:

I fan di The Last of Us della HBO si sono ritrovati scioccati e rattristati dopo che un altro personaggio della serie è stato ucciso alla conclusione dell’episodio 2 anche se coloro che hanno giocato al videogame sanno già bene come andranno le cose. Alla conclusione dell’episodio 2 di The Last of Us, Tess, interpretata da Anna Torv nella serie, si è sacrificata in modo che Joel ed Ellie potessero scappare e continuare il loro viaggio, scegliendo di abbattere un’orda di mostri con un’esplosione che l’ha travolta.

L’episodio 2 è stato più breve del promo con soli 50 minuti ma l’episodio 3 durerà un’ora e 20 minuti.