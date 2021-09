In questo lunedì 27 settembre l’app BancoPosta non funziona a dovere e le medesime anomalie stanno interessando anche lo strumento dedicato alla carte prepagata PostePay dello stesso istituto. I malfunzionamenti sono molto seri, considerando che ai più è totalmente negato l’accesso al proprio profilo e a tutte le funzioni ad esso associate.

Le prime difficoltà con gli strumenti protagonisti del down odierno si sono registrate intorno alle ore 10 di questa mattina. Il sito di settore Downdetector mette in evidenza una curva importante di segnalazioni di disservizi. A molti utenti in effetti l’app BancoPosta non funziona e l’anomalia può essere confermata anche dalla nostra redazione dopo una verifica puntuale effettuata con il tool. L’immagine di apertura articolo mostra la notifica che compare al momento del tentativo di accesso al proprio profilo. Come ben visibile dal pop up in evidenza, il servizio viene dichiarato come momentaneamente non disponibile.

Se l’app BancoPosta non funziona, la situazione non è per nulla diversa anche per l’app PostePay. Anche in questo caso si registra, almeno al momento di questa pubblicazione, l’impossibilità di accedere allo specifico strumento. C’era da aspettarselo, visto che di certo entrambi i tool si appoggiano agli stessi server di Poste Italiane. Per ora, da parte dell’istituto, non sono giunte comunicazioni relative al down in atto, né consigli pratici sulle modalità per ovviare ai problemi.

Aggiornamento 20:30 – Continuano i disservizi per l’app BancoPosta e anche per quella PostePay. Alcune anomalie con i due servizi sono venute alla ribalta anche nel corso della giornata di ieri, nel primo pomeriggio: in quel caso i problemi sono rientrati nel giro di una mezz’ora e si spera che anche in questo caso l’epilogo sarà abbastanza simile. Da parte di Poste Italiane, nel frattempo, non è giunto alcun feedback.