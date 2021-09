Erano in tanti ad attendere questa data e finalmente è arrivata: stiamo parlando del 14 settembre, giorno in cui il marchio di Cupertino ha tolto i veli in via ufficiale al nuovissimo iPhone 13. Come ogni anno, c’è sempre un’innata e diffusa curiosità nel voler conoscere tutte le nuove funzionalità che vengono aggiunte.

Sono tanti i fan del colosso americano che hanno messo da parte da diversi mesi il budget necessario per potersi permettere un simile investimento. L’Apple Event ha permesso di scoprire in maniera ufficiale tutte le più importanti peculiarità di questo nuovo dispositivo mobile, il cui lancio sul mercato è invece previsto per venerdì 24 settembre.

La gamma di iPhone che verranno proposti sul mercato da Apple

Sono diverse le versioni che vengono proposte da Apple sul mercato: la nuova gamma, infatti, include l’iPhone 13, il 13 mini, l’iPhone 13 Pro, ma anche l’iPhone 13 Pro Max. Durante l’evento i fan hanno potuto finalmente conoscere tutte le principali funzionalità e caratteristiche su questi device, compresi pure i nuovissimi Apple Watch 7 e gli innovativi iPad mini.

Il periodo più adatto per comprare l’iPhone 13

È chiaro che tanti appassionati si chiedono quale possa essere il periodo più adatto e favorevole, soprattutto dal punto di vista economico, in cui provvedere all’acquisto di questo nuovo device della Casa di Cupertino. Idealo magazine ha pubblicato un nuovo articolo sulle previsioni sull’andamento del prezzo dell’iPhone 13: utile provare a capire quando potrebbe arrivare il momento in cui cogliere al volo l’occasione.

Una stima abbastanza verosimile che riguarda potenziali flessioni del prezzo nel corso dei mesi che seguono il lancio sul mercato consente di ottenere dei dati che bisogna tenere a mente, soprattutto se tra i vostri desideri c’è anche quello di mettere le mani su un simile modello del marchio Apple.

Quanto possono essere attendibili queste stime? Come si può facilmente intuire, vengono realizzate prendendo in considerazione l’andamento che ha caratterizzato i prezzi dei modelli precedenti, ovvero iPhone 12, 12 Pro e 12 Pro Max.

Le ricerche svolte più di recente hanno portato a stimare come il nuovo modello di iPhone, ovviamente nella sua variante basica, incontrerà ben presto una riduzione costante del suo prezzo. Scendendo un po’ più nello specifico, di solito è il quarto mese dopo la commercializzazione quello da cui parte questo calo costante del prezzo.

Quindi, dopo 120 giorni dal lancio sul mercato, le stime parlano di una potenziale riduzione del 10,4% del prezzo. Acquistare il nuovo iPhone 13 dopo sei mesi potrebbe rivelarsi ancora più conveniente, dal momento che si otterrebbe un risparmio all’incirca pari al 13% in confronto al prezzo di lancio. Se, invece, voleste fare le cose ancora più tranquillamente e avere ancora più pazienza prima di portare a casa questo nuovo modello di iPhone, allora dopo sette mesi dal rilascio sul mercato il risparmio dovrebbe salire all’incirca intorno al 16%.

Ecco quando converrà comprare le versioni Pro e Pro Max

Spostando l’attenzione sul modello iPhone 13 Pro, ecco che le stime cambiano, dato che la riduzione di prezzo più sostanziosa prenderà piede a partire dal sesto mese dopo la commercializzazione. In questo caso, si potrà acquistare tale device con un risparmio di circa il 14,1% della spesa prevista inizialmente. Il prezzo, in linea teorica, non dovrebbe discostarsi più di tanto fino ad arrivare al nono mese dopo la release. Invece, dopo circa undici mesi dal lancio, ecco che il prezzo del nuovo iPhone 13 Pro dovrebbe scendere di circa il 25,2% rispetto al prezzo di partenza.

Infine, per poter risparmiare in maniera piuttosto vantaggiosa sull’acquisto dell’iPhone 13 Pro Max, si consiglia di attendere quantomeno cinque mesi, dopo i quali il prezzo dovrebbe scendere del 10,6%. Infine, dopo il sesto mese, quest’ultimo calerà ancora, fino al 15,1% in meno in confronto al prezzo di lancio.