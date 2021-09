Il video del malore di Tom Felton ha fatto già il giro del mondo in poche ore, ma cosa è successo davvero all’attore famoso per il suo ruolo di Draco Malfoy in Harry Potter? L’attore è stato prelevato dal campo di golf nel corso di Whistling Straits per un apparente problema medico durante un evento di celebrità prima delle partite di golf della Ryder Cup.

In un primo momento si è parlato di una sorta di collasso ma, dalle immagini in diretta, sembra che non sia successo niente di grave. L’attore era vigile e cosciente quando è salito al bordo del mezzo che lo ha portato subito via dal campo ma nessuno ha fornito ulteriori dettagli. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia scatenato l’episodio e gli organizzatori del torneo, la PGA of America, hanno riferito del suo trasporto in ospedale con un comunicato ufficiale:

“Durante il Celebrity Match della Ryder Cup di oggi, l’attore e musicista Tom Felton ha avuto un incidente medico sul campo durante la sua partecipazione, è stato trasportato in un ospedale locale per le cure. Non sono disponibili ulteriori dettagli”.

Appassionato di golf, l’attore di Harry Potter (e non solo) ha giocato al fianco del giocatore finlandese NHL Teemu Selanne contro due campioni olimpici statunitensi ovvero la medaglia d’ oro nell’hockey su ghiaccio Mike Eurzione e il pattinatore Dan Jansen in una delle tre partite a 11 buche che componevano il torneo delle celebrità.

Ecco alcune scene del momento:

Al momento non ci sono novità e anche sui social dell’attore tutto tace mentre il video del malore di Tom Felton è già disponibile in ogni luogo. Per fortuna sono proprio quelle immagini ad allontanare i pensieri peggiori ma l’ansia rimane specie tra i fan, cosa gli è successo e come sta adesso l’attore? Sicuramente lo scopriremo nelle prossime ore.