Tom Felton non ha mai abbandonato del tutto la casata dei Serpeverde di Hogwarts. Il volto di Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter non perde occasione per affidarsi ai social e condividere anche messaggi importanti attraverso i suoi canali.

A differenza della sua collega Emma Watson, impegnata sul fronte attivista, Tom Felton non perde occasione per mettersi in contatto con i suoi fan, moltissimi legati al franchise di Harry Potter. Durante il lockdown, l’attore ha avuto anche una mini reunion con Jason Isaacs, che ha ricoperto il ruolo del padre di Draco, Lucius Malfy. Lo scorso anno, invece, sotto le vacanze natalizie, la star ha ritrovato la Watson e diversi ex colleghi che da ragazzini avevano condiviso lo stesso set di Harry Potter.

La nostalgia coinvolge i fan e Tom Felton stesso, che riporta in auge l’accesa rivalità tra Serpeverde e Grifondoro, due delle casate dell’immaginaria scuola di magia di Hogwarts, frutto della fantasia di J.K. Rowling. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, l’attore ha pubblicato due foto che lo ritraggono con le mascherine a tema Harry Potter: in una indossa quella con i colori di Serpeverde, in un’altra quella dedicata a Grifondoro. Una coppia di scatti, accompagnati dall’hashtag #heroeswearmasks ovvero, gli eroi indossano le mascherine, e la localizzazione impostata nella fittizia sala comune. Tutti elementi che non lascia alcun dubbio: Tom Felton ha lasciato il cuore a Hogwarts.

https://www.instagram.com/p/B6w1EY2gNzc

Sui social, le immagini hanno fatto il giro del web in una manciata di ore. Su Twitter, ad esempio, si possono leggere i commenti più disparati: “Se neanche Tom Felton riesce a superare Harry Potter, perché dovrei farlo io?!” o ancora “Tom Felton si ostina ad essere Serpeverde quasi quasi mi emoziona possiamo dargli la cittadinanza onoraria e consegnargli le chiavi della sala comune?”

Di sicuro il simpatico post dell’attore vuole avere la doppia funzione di intrattenere i fan ma anche sensibilizzare il suo pubblico sull’importanza di indossare le mascherine nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

https://www.instagram.com/p/CE5hBofAa-g/