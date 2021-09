Sono sold out i concerti dei Foja programmati il 25 e il 26 settembre, rispettivamente all’Asprinum Fest di Cesa (Caserta) e al Pompei Street Festival. Un segno di forte ripresa, come sottolinea orgoglioso il frontman Dario Sansone:

“Siamo contentissimi di tornare sul palco per due live consecutivi, riabbracceremo finalmente il nostro pubblico, che ha risposto calorosamente e celermente alla nostra chiamata“.

La voglia di continuare nell’abbraccio al pubblico è tanta, per questo i Foja torneranno dal vivo il 23 dicembre con una nuova data presso la Casa della Musica “Federico I” di Napoli. I biglietti sono ancora disponibili su www.go2.it al prezzo di 14 euro nella soluzione del posto unico. Per questa novità Dario Sansone dice:

“Ci auguriamo però di suonare il prima possibile davanti ad una folla di amici, abbracciati e liberi di saltare e ballare. Questi due concerti saranno gli ultimi prima di incontrarci nuovamente a Napoli il 23 dicembre alla Casa della Musica, e non vediamo l’ora!”.

I Foja, inoltre, hanno in serbo grosse e importanti novità entro la fine del 2021. Negli ultimi mesi hanno lanciato due novità, Addò Se Va e Tu oltre alla rivisitazione del grande classico di Alejandro Romero nel singolo ‘A Mano ‘E D10s. All’attivo hanno 3 album, ‘Na Storia Nova (2011), Dimane Torna ‘O Sole (2013) e ‘O Treno Che Va (2016), e gli ultimi due sono arrivati alla finale delle Targhe Tenco per la categoria miglior album in dialetto.

Il sold out dei concerti dei Foja non è una novità: la band partenopea ha già registrato il tutto esaurito nelle date europee del 2018, fino a volare oltreoceano nel 2019 toccando i grandi teatri degli Stati Uniti e del Canada. Nel 2020 hanno celebrato i primi 10 anni di attività con il cofanetto Dieci, una raccolta dell’intera produzione con un inedito.

I concerti dei Foja tornano dunque a dicembre e, chissà, potrebbe arrivare tanta nuova e gradevole musica.