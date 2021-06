Si chiama ‘A Mano ‘E D10S, dei Foja feat. Alejandro Romero, ed è un omaggio al campione argentino Diego Armando Maradona. L’inarrestabile band di Dario Sansone duetta con l’artista Alejandro Romero, già autore di (INRI) La Mano De Dios di cui i Foja, appunto, propongono la versione in napoletano.

‘A Mano ‘E D10S dei Foja

La Mano De Dios di Romero, interpretata da Rodrigo, fa parte del Maradona di Kusturica (2008). Da domani, martedì 22 giugno, i Foja presentano il loro personale tributo alla stella del Napoli e di tutto il mondo. Il titolo, ovviamente, è ispirato a quella rete segnata da Maradona il 22 giugno 1986 durante i mondiali di calcio, in gara contro l’Inghilterra. Il campione argentino colpì la sfera sfiorandola con la mano, e lo fece talmente velocemente che la moviola fece fatica a distinguere la testa dalla mano. Il singolo esce, infatti, nell’esatto anniversario di quel miracolo.

Qualche anno più tardi Maradona disse che quel gol era stato segnato in parte dalla sua testa, in parte dalla mano di Dio. Da sempre Maradona è una delle figure più amate e rappresentative di Napoli. Scomparso nel novembre 2020, poche settimane dopo Dario Sansone, frontman dei Foja, decide di riscrivere il brano di Romero in napoletano. Nella notte di Capodanno 2021 i Foja suonano la canzone in diretta TV su Canale 21, una rete locale della Campania.

L’iniziativa benefica

Il video dell’esibizione ottiene 500mila visualizzazioni, per questo Dario Sansone e soci decidono di concretizzare quel tributo. Contattano Alejandro Romero e gli propongono di partecipare all’incisione. Nasce così ‘A Mano ‘E D10S dei Foja, e non è tutto: i proventi delle vendite del singolo e del merchandising sono destinati all’Istituto Penale Minorile di Nisida.

