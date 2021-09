Con il trascorrere dei giorni, aumentano per forza di cose le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano problemi iOS 15. Tutto nella norma, anche se dopo aver rilasciato un discreto numero di versioni beta del tanto atteso aggiornamento non dovrebbe essere così. Dopo aver preso in esame alcune anomalie anche nelle ultime ore, stando ai più recenti articoli pubblicati nel nostro magazine, bisogna concentrarsi per forza di cose anche sulla questione AirPods, in merito a quanto raccolto oggi 24 settembre in Italia.

Analizziamo meglio i problemi iOS 15 anche per gli AirPods

In cosa consistono alcuni problemi iOS 15 riscontrati per gli utenti in possesso di AirPods? Secondo quanto riportato da Macrumors, gli utenti pare stiano facendo i conto con un bug riscontrato dopo il download del recente aggiornamento che impedisce ad alcuni proprietari di AirPods Pro di utilizzare Siri. Soprattutto in riferimento a coloro che intendono controllare le funzionalità di cancellazione attiva del rumore e trasparenza. Le informazioni emerse in giornata, comunque, ci dicono che l’anomalia sia stata risolta con la versione beta di iOS 15.1.

Da un punto di vista pratico, i problemi iOS 15 sono decisamente inaspettati in questo caso. Alcuni utenti che chiedono a ‌Siri‌ di disattivare la cancellazione attiva del rumore o di attivare la modalità trasparenza su ‌AirPods Pro‌ collegati a un iPhone, in seguito al download del pacchetto software rilasciato in settimana, ricevono un messaggio molto chiaro dall’assistente vocale: “Mi dispiace, non posso farlo“. Per ovviare al problema, si dovranno utilizzare i controlli ‌AirPods Pro‌ disponibili nel Centro di controllo.

In alternativa, dovrete attendere per forza di cose il rilascio di iOS 15.1, con l’upgrade di Apple che al momento non ha una data ufficiale. Certo, sarebbe stato meglio evitare situazioni simili, ma è del tutto normale che problemi iOS 15 del genere possano venire a galla dopo la distribuzione mondiale.