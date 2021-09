Tra i problemi iOS 15 lamentati dagli utenti dopo il corposo aggiornamento ci sono quelli relativi alle notifiche silenziate di chiamate, mail, come dei messaggi nelle app di messaggistica e altri alert vari. Non pochi lamentano di non essere più opportunamente avvisati subito dopo aver eseguito il corposo aggiornamento software e dunque è giusto chiarire cosa stia in realtà succedendo sugli iPhone interessati dal presunto bug.

Più che parlare di problemi iOS 15 con le notifiche bisognerebbe dire che l’impossibilità di ricevere gli alert dipende da una nuova funzione Focus prevista dagli sviluppatori Apple che ha sostituito in toto quella pure molto utilizzata Do Not Disturb (Non disturbare). Quest’ultima opzione, oramai del tutto superata, consentiva di continuare lo stesso a ricevere le notifiche a patto che l’azione venisse autorizzata nelle Impostazioni.

Insomma chi pensa di avere problemi iOS 15 con le notifiche ha solo attivato una funzione che opera in maniera diversa rispetto a quanto ci si aspetti. Per risolvere la situazione dunque, le strade da percorrere possono essere due, come di seguito evidenziato.

Due soluzioni

Si tratta di certo del rimedio più estremo ma deve essere chiaro che per vedere tutte le notifiche bisognerà del tutto disattivare la mosalità Focus – Non disturbare. L’operazione potrà essere effettuata semplicemente toccando l’icona “Non disturbare” nel pannello di controllo, spegnendola.

Una soluzione alternativa sarebbe quella di selezionare esattamente le app e le persone dalle quali si vogliono ricevere le notifiche. L’operazione potrà essere effettuata traverso le Impostazioni, dunque nella sezione Focus e appunto in quella Non disturbare. Si potrà dunque scegliere i contatti di cui preservare le comunicazioni e le applicazioni utili dalle quali ricevere comunque gli alert.