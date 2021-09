I gruppi WhatApp sono sempre più utilizzati per qualsivoglia motivo, per connettere amici e parenti ma anche per lavoro. Per questo motivo, l’attenzione degli sviluppatori del servizio di messaggistica si concentra spesso proprio su questo strumento. Proprio in questo autunno appena iniziato si stanno muovendo i primi passi per rendere disponibile un editor per le immagini rappresentative del gruppo, semplice e pure pratico.

Lo sviluppo della novità in oggetto sembra essere più avanti nella versione dell’app per sistema operativo iOS e dunque per iPhone. Già nei giorni scorsi, nella beta 2.21.190.11 ha fatto capolino proprio un editor che consente di modificare le immagini distintive dei gruppi WhatsApp oltre il classico upload di foto. Proprio in queste ore invece la stessa implementazione sta riguardano i primi beta tester Android con la versione 2.21.20.2 del servizio per dispositivi con OS di Google.

In sostanza, ecco cosa sta per essere introdotto dagli esperti. Invece di rappresentare i gruppi WhatsApp con una foto, si potrà scegliere di inserire come icona un adesivo o anche sticker tra gli innumerevoli presenti in app. Si potrà poi anche scegliere uno sfondo colorato a proprio piacimento e che risponda al personale gusto di un amministratore o anche dei partecipanti del gruppo appunto.

Come già anticipato, la beta per iOS presenta l’editor per l’icona dei gruppi WhatsApp completo di ogni funzione. La versione Android è monca della sezione per l’inserimento di adesivi ed emoji e ad oggi include solo la scelta dello sfondo. Naturalmente si andrà nella direzione dell’integrazione di ogni strumento e pure ulteriori versioni di test potrebbero riservarci altre novità in proposito. La fase di sviluppo della funzione continuerà di certo per buona parte dell’autunno se non fino alla fine della stagione. L’opzione dovrà certo essere completata ma anche controllata a dovere per evitare bug di ogni tipo.