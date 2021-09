Bisogna prendere atto che non siano isolati i problemi iOS 15, dopo l’installazione dell’aggiornamento di settembre. Una presa di posizione da parte di diversi utenti che per certi aspetti dà continuità a quanto vi abbiamo riportato mercoledì con altro articolo. Cerchiamo di fare il punto della situazione, indicando in quale direzione stiano andando le segnalazioni del pubblico nelle ultime 36 ore. Fermo restando che alcune anomalie potrebbero essere archiviate nel giro di pochi giorni.

Quali sono problemi iOS 15 più frequenti dopo l’aggiornamento di settembre

In primo luogo, coloro che riscontrano problemi iOS 15 dopo l’aggiornamento di settembre ritengono che si possa oltrepassare il normale blocco dello schermo, anche se la presunta grave falla di sicurezza è riscontrata da un numero limitato di utenti. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi sotto questo punto di vista. Ben più diffusa, invece, l’anomalia che segnala la memoria piena degli iPhone subito dopo aver portato a termine l’installazione del nuovo upgrade. Secondo quanto raccolto finora, i dispositivi dovrebbero comunque funzionare regolarmente.

Cosa possono fare gli utenti per questi problemi iOS 15? Nulla. Se state davvero esaurendo lo spazio di archiviazione del vostro iPhone, dovreste ovviamente eliminare i dati che non servono più. Tuttavia, se la gestione della memoria mostra ancora molto spazio libero, al momento non esistono soluzioni ben chiare. Per alcuni fortunati quelli, è stato sufficiente per riavviare semplicemente l’iPhone. Altri, invece, hanno dovuto portare a termine un soft reset.

Qualora queste soluzioni generiche non dovessero rivelarsi efficaci, nessun timore. Apple probabilmente invierà presto una correzione di bug che risolverà il problema con la visualizzazione della memoria. Insomma, problemi iOS 15 coi giorni contati. Anche a voi è capitato qualcosa di simile? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di eventuali prese di posizione da parte del colosso americano.