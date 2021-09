Bisogna analizzare con grande attenzione, in queste ore, le principali novità connesse all’aggiornamento iOS 15, dopo che la distribuzione del pacchetto software è stata avviata puntualmente alle 19 di lunedì sera. Come del resto vi avevamo anticipato con altri approfondimenti. In particolare, tra chiarimenti su alcune funzioni e possibili problemi in fase di installazione, è opportuno che tutti sappiano come muoversi nel corso delle prossime ore, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Le principali novità dell’aggiornamento iOS 15 e possibili problemi

In particolare, un elemento di riflessione ci viene offerto da SharePlay. Uno dei punti di forza dell’aggiornamento iOS 15, come riportato alcuni giorni fa, arriverà qui in Italia solo nei prossimi mesi. Si tratta della funziona che valorizza ulteriormente servizi come FaceTime e Messaggi, utile per contare sulla possibilità di condivisione in tempo reale di diversi tipi di contenuti. Il punto di forza di questa novità consiste nel fatto che il raggio d’azione per il pubblico verrà esteso anche verso coloro che non utilizzano prodotti Apple.

Un chiarimento sull’aggiornamento iOS 15 riguarda invece Testo Live. Qui si parla della novità con cui gli utenti avranno la possibilità di riconoscere il testo nelle foto. Il funzionamento è semplice, in quanto con la fotocamera dovremo inquadrare la porzione di testo che ci interessa, per poi selezionare l’icona in basso a destra e procedere con l’operazione desiderata per il suddetto testo. Avrete modo anche di copiarlo ed incollarlo. Secondo le prime testimonianze, la funzione non è disponibile dagli iPhone X a scendere.

Infine, parlando di aggiornamento iOS 15 e delle relative novità, non possiamo ancora escludere possibili problemi in fase di installazione. Qualora il processo dovesse bloccarsi, andate in Impostazioni, quindi su Memoria e poi individuate il file OTA del pacchetto software. Eliminatelo e cercate nuovamente l’aggiornamento tra gli eventuali upgrade individuati dal vostro iPhone. A voi come stanno andando le cose in queste ore?