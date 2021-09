Che fine ha fatto il nuovo album dei Bluvertigo? Nel maggio 2020 Morgan aveva annunciato di essere al lavoro sulla scrittura di nuovi brani. La band lombarda, in effetti, manca dalle scene dal 2016, ovvero dai tempi del singolo Semplicemente portato al Festival di Sanremo. Ancora di più, l’ultimo disco in studio dei Bluvertigo è Zero – Ovvero La Famosa Nevicata Del ’56 pubblicato nel 1999. Dal 2016, dunque, la band non offre altre novità.

Eppure la speranza, da circa un anno, si è alimentata sempre di più e Morgan ha contributo all’hype postando di tanto in tanto le immagini in studio insieme alla sua band. Questa sera, del resto, i Bluvertigo sono attesi all’Arena di Verona per il concerto Invito Al Viaggio come omaggio a Franco Battiato. Marco Castoldi, infatti, ha postato un’immagine della band al completo dal backstage. Proprio in calce al suo post – o meglio, in un commento – Morgan sfoga la sua verità sul nuovo album dei Bluvertigo.

Il problema, sostanzialmente, è nelle vite personali dei singoli elementi. I Bluvertigo non sono più ragazzi, e nei loro 50 anni portano alle spalle impegni e vite diverse. Questo, in sostanza, è ciò che Morgan tenta di spiegare ma non prima di aver invitato i fan a darsi una calmata sulle aspettative. Ecco il messaggio di Castoldi:

“Ricordo perfettamente di aver ‘promesso’ un nuovo disco. Non dovete essere così fiscali da ricordarmi la scadenza perché fu una mia idea, una volontà, un mio sogno e un mio impegno, un progetto. Come sempre. Da lì, la fase propulsiva, il desiderio, la visione, si passa alla progettualità pratica cioè alla concretizzazione della proposta, e anche lì ho fatto il mio, ho scritto i pezzi, li ho provinati e proposti. Come sempre. Ovviamente molti di più di quelli richiesti in modo da poter avere una ampia scelta per costruire un progetto a fuoco, centrato. E dunque? Dunque poi ci sono gli altri, ognuno con i suoi impegni, ognuno con i suoi tempi. Pensavo sarebbe stato più facile, ma mi basavo sul mio entusiasmo, non avevo fatto il conto che non tutti a 50 anni sono capaci ancora di vivere di entusiasmo e di creare come fiumi in piena, e che non per tutti prima viene la creazione e poi le altre cose di ordine pratico e burocratico. Insomma quando si vuole fare una cosa e si è in quattro o tutti tirano nella stessa direzione o la cosa sarà frenata, l’entusiasmo svanirà, i buoni propositi non verranno colti al volo e capiterà ciò che sta capitando ora”.

Un nuovo album dei Bluvertigo, quindi, ci sarà? È assai difficile pensare che il lavoro svolto finora dai 4 strumentisti sia perduto per sempre, ma le parole di Morgan non sembrano escludere una possibile ripresa. I fan gli chiedono in coro se si può quantificare il tempo di attesa, ma le risposte sono soltanto ipotesi. Per il nuovo album dei Bluvertigo si dovrà aspettare ancora, e c’è chi spera nell’effetto sorpresa con un annuncio lanciato senza preavviso entro il 2021.