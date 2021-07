Sono stati annunciati gli ospiti del concerto per Battiato all’Arena di Verona in programma per il mese di settembre. Tantissimi gli amici del Maestro e i colleghi del mondo della musica che gli renderanno omaggio in un concerto-evento in programma nel tempio della musica veronese.

Invito Al Viaggio si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona. Tantissimi coloro che hanno risposto all’appello per celebrare la musica di Franco Battiato dalle ore 20.30 in uno show irrinunciabile e unico nel suo genere.

I biglietti saranno in prevendita da giovedì 15 luglio ore 10:00 su circuito TicketOne per la platea e per la prima e la seconda gradinata numerata. Lunedì 19 luglio saranno in vendita i biglietti per la gradinata libera in fase di numerazione.

Invito Al Viaggio sarà un abbraccio sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte, appunto, vastissima e stupefacente. Come suggerisce il nome stesso deciso per lo show, sarà un vero e proprio viaggio che non è finito, perché le canzoni non si fermano mai, soprattutto quelle che il Maestro Franco Battiato ha lasciato in eredità al repertorio musicale nostrano, pietre miliari della nostra tradizione.

I nomi che fanno parte del cast sono: Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ColapesceDimartino, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Diodato, Emma, Eugenio Finardi, Max Gazzè, Fabrizio Gifuni, Mario Incudine, Luca Madonia, Fiorella Mannoia, Mahmood, Gianni Maroccolo con Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi e Beppe Brotto, Morgan, Nabil Bey, Gianna Nannini, Manet Raghunath, Danilo Rossi, Saturnino, Subsonica, Paola Turci.

Gli ospiti del concerto per Battiato all’Arena di Verona

ALICE

ARISA

BAUSTELLE

SONIA BERGAMASCO

BLUVERTIGO

ANGELO BRANDUARDI

UMBERTO BROCCOLI

VASCO BRONDI

BRUNORI SAS

PAOLO BUONVINO

JURI CAMISASCA

GIOVANNI CACCAMO

ROBERTO CACCIAPAGLIA

COLAPESCEDIMARTINO

CARMEN CONSOLI

SIMONE CRISTICCHI

DIODATO

EMMA

EUGENIO FINARDI

MAX GAZZE’

FABRIZIO GIFUNI

MARIO INCUDINE

LUCA MADONIA

FIORELLA MANNOIA

MAHMOOD

GIANNI MAROCCOLO con ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO

MORGAN

NABIL BEY

GIANNA NANNINI

MANET RAGHUNATH

DANILO ROSSI

SATURNINO

SUBSONICA

PAOLA TURCI