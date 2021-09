Marco Bocci lancia Fino all’Ultimo Battito e in conferenza stampa proprio oggi, ha svelato i dettagli sul suo personaggio e della fiction che andrà in onda nel prime time di Rai1. Cinzia TH Torrini è alla regia e ci ha tenuto a precisare che Fino all’Ultimo Battito è un mix perfetto che porterà sullo schermo sentimento, medical e anche il crime che il pubblico di Rai1 tanto ama e premia in tutte le salse. Dalle suore ai preti, dai padri di famiglia alle donne in fuga, tutto alla fine si riduce ad un mistero o un crimini da risolvere e anche in questo caso non si rinuncerà a questo punto saliente.

La regista ha spiegato in conferenza stampa: “Fino all’Ultimo Battito è una serie avvolgente che, attraverso i personaggi, si muove su vari generi cinematografici, dal medical, al crime, al sentimentale con un pizzico di commedia light“, questo la renderà vincente? Siamo sicuri di sì e una garanzia sarà la presenza di Marco Bocci nei panni del protagonista.

La fiction proverà a spiegare che forse il confine tra il Bene e il Male non è così netto e che se il medico arriva a tradire il codice deontologico potrebbe avere una buona causa proprio come in questo caso. Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile finendo così sotto scacco da parte della malavita che adesso ha in pugno la sua carriera ma anche la sua vita così come quella della sua famiglia.

“Ho subìto immediatamente il fascino della serie e del mio personaggio: un uomo che affronta molti cambiamenti.

"Ho subìto immediatamente il fascino della serie e del mio personaggio: un uomo che affronta molti cambiamenti. La stessa scelta di coscienza che fa lui, è quella che farei io".

Fino all’Ultimo Battito è una coproduzione Rai Fiction diretta da Cinzia TH Torrini, e nel cast, insieme a Marco Bocci, ci saranno anche Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. La fiction ci terrà compagnia per ben sei serate e un totale di dodici episodi a partire dal 23 settembre, nella difficile serata del giovedì.