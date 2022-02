Tutti a bordo della Orizzonte con Marco Bocci. Il segnale è arrivato forte e chiaro dai profili social Sky che annunciano a caratteri cubitali l’inizio del conto alla rovescia in attesa della messa in onda di Unwanted, la nuova serie originale, un drama in 8 episodi scritto da Stefano Bises e diretto da Oliver Hirschbiegel. Il colosso ha annunciato l’inizio delle riprese della serie rilasciando le prime immagini ufficiali iniziando da quelle del capitano che avrà il volto di Marco Bocci, l’amato Domenico Calcaterra di Squadra Antimafia e non solo.

“Una crociera di lusso, un salvataggio improvviso e tanta tensione a bordo della Orizzonte“, questo è quello che si legge sui profili ufficiali di Sky e che svela fin da subito quali saranno i dettagli della nuova serie liberamente tratta da Bilal, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul suo viaggio fra i migranti sulle rotte tra Africa ed Europa.

Le prime foto ufficiali di Unwanted rivelano quello che è il cast ufficiale della serie in cui, a parte Marco Bocci, troveremo anche Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

Ma qual è la trama di Unwanted? La serie racconta cosa succede quando la nave di crociera per turisti, la Orizzonte, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Mentre le storie dell’equipaggio e dei passeggeri si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave, le cose cambiano quando alcuni di loro prendono in ostaggio la nave convinti che li stiano riportando indietro. Cosa succederà a quel punto?