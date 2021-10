Il finale di Fino all’Ultimo Battito va in onda il 28 ottobre, giovedì prossimo. La fiction con Marco Bocci e Bianca Guaccero sta per volgere al termine concludendo, forse in modo non definitivo, la storia dei loro protagonisti e tutto quello che in queste settimane li ha tenuti insieme. La voglia di riscatto, la paura di essere andato oltre e non poter tornare indietro, passioni e segreti, come andrà a finire per il bel Diego?

ATTENZIONE SPOILER!

Il dottore si troverà a dover prendere in mano la situazione nel finale di Fino all’Ultimo Battito quando sentiremo ancora parlare di Rocco. L’uomo verrà investito da un’automobile in corsa e questo metterà in crisi di nuovo Diego che dovrà affrontare l’ennesimo colpo di testa di Cosimo, come finirà per l’uomo? Le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction rivelano che Diego prenderà subito in mano la situazione intervenendo su Rocco in modo repentino ma questo non gli eviterà il coma. Dopo l’intervento la situazione si rivelerà subito critica, il finale porterà sullo schermo la sua morte e l’ammissione di Diego?

Quest’ultimo finalmente si sfogherà con Elena raccontandole tutto quello che è successo in questo periodo, dal trapianto alle minacce subito e la sua reazione non sarà quella che tutti noi ci aspettiamo, non dopo il ‘perdono’ dei giorni scorsi.

Ecco il promo della puntata in onda questa sera:

"Lo vuoi salvare?"

"È l'unica possibilità che abbiamo…"#FinoAllUltimoBattito STASERA 21 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/L1CX63Syq7 — Rai1 (@RaiUno) October 21, 2021

Ma prima del finale, il dottor Mancini conferma il suo appuntamento con il pubblico proprio oggi, 21 ottobre, con la penultima puntata di Fino all’Ultimo Battito in cui Diego è stato scoperto proprio mentre Elena lo attende nella Cattedrale per il loro matrimonio. Il dottore viene prelevato dagli uomini del clan e portato da Cosimo che, furioso, lo picchia selvaggiamente, prima di avere un malore.

Toccherà a Diego capire cosa fare ovvero se cercare di approfittarne lasciandolo morire o esercitare la sua professione salvandolo. Proprio questa penultima puntata potrebbe cambiare il destino del dottore che deciderà di operarlo in cambio della libertà.