Sarà Fino all’Ultimo Battito, miniserie diretta da Cinzia TH Torrini, ad aprire la stagione dei titoli originali di Rai Fiction: il dramma medico con protagonista Marco Bocci nei panni di un cardiochirurgo andrà in onda a settembre su Rai1, inaugurando la nuova stagione televisiva della rete ammiraglia.

Il promo di Fino all’Ultimo Battito è già in rotazione e mostra le prime immagini della serie, il cui debutto è previsto il 23 settembre in prima visione assoluta su Rai1, per 6 prime serate.

Il promo di Fino all’Ultimo Battito preannuncia una serie drammatica d’ambientazione ospedaliera, che ricorda apparentemente il fenomeno Doc – Nelle Tue Mani, campione d’ascolti nella primavera 2020 durante la prima fase della pandemia e attualmente in replica su Rai1.

Nel promo di Fino all’Ultimo Battito, la voce fuori campo di Marco Bocci presenta il suo personaggio, Diego Mancini, professore di cardiochirurgia all’Università di Bari. Un medico che si è fatto strada solo col suo talento e la sua dedizione, diventando docente ordinario a soli 40 anni, ma finirà in un vortice pericoloso quando, per garantire un trapianto di cuore a suo figlio Paolo ch è gravemente cardiopatico, tradirà i valori della sua professione e commetterà una serie di reati. Nel cast di Fino all’Ultimo Battito, oltre a Fortunato Cerlino, tre volti femminili avranno dei ruoli di primo piano: Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Fino all’Ultimo Battito è scritto da Andrea Valagussa, Fabrizia Midulla, Maura Nuccetelli, Elisa Zagaria, Nicola Salerno ed è una coproduzione Rai Fiction-Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Questa la sinossi della fiction.

Diego Mancini ha tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo. L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica. Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare. Perché quando il diavolo ti accarezza è l’anima che vuole e Diego dovrà combattere con tutte le forze per curare se stesso. Fino all’ultimo battito.