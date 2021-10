Fino all’Ultimo Battito 2 ci sarà? Marco Bocci e Bianca Guaccero torneranno dopo il finale di oggi con nuovi episodi e una seconda stagione oppure no? La coppia di attori ha conquistato milioni di spettatori in queste settimane ma questa sera dovrà salutare sperando di non deludere con il finale previsto. Ci sarà la possibilità di gettare le fondamenta di una seconda stagione deludendo un po’ il pubblico oppure tutto si chiuderà con l’ultima puntata in onda oggi, 28 ottobre?

A confermare, in parte, Fino all’Ultimo Battito 2 è stata proprio Bianca Guaccero che nel suo programma pomeridiano, Detto Fatto, ha rivelato che presto si tornerà sul set per i nuovi episodi. In particolare, ha spiegato che lei e gli altri protagonisti saranno sul set per girare le puntate della seconda stagione e lo stesso ha fatto Cinzia Th Torrini, regista della fiction, che si è lasciata travolgere da questo progetto.

Il fatto che Fino all’Ultimo Battito 2 ci sia apre quindi un grande punto interrogativo: come finirà la fiction questa sera?

Ecco il promo della fiction:

"Rocco è stato investito."#FinoAllUltimoBattito ULTIMA PUNTATA stasera 28 ottobre alle 21.24 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/FLmXmXmn4u — Rai1 (@RaiUno) October 28, 2021

Le anticipazioni del finale della prima stagione rivelano che Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo. Diego deve operarlo d’urgenza, ma l’uomo rimane in coma e adesso, all’idea di perdere l’uomo, si lascia schiacciare dal senso di colpa. A questo punto affronta Elena e le confessa tutto e lei, sconvolta e ferita, gli sbatte la porta in faccia.

Nel frattempo, Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo e così scende a patti con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Ma proprio mentre sta per iniziare l’intervento, un nuovo colpo di scena mette Diego alle strette, Elena rischia la vita. Come finirà?