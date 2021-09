La Regina degli Scacchi agli Emmy 2021 torna a casa a mani (quasi) vuote. La miniserie Netflix ha vinto solo un premio tecnico per la miglior regia a Scott Frank, e l’ambito premio di miglior serie limitata.

Dopo aver dominato ai Creative Arts, la vittoria per la “Regina” sembrava scontata, invece è stata beffata da Omicidio a Easttown, la miniserie HBO e Sky con una straordinaria Kate Winslet, che ha invece soffiato l’ambita statuetta di miglior attrice protagonista alla favoritissima Anya Taylor-Joy.

Per la star de La Regina degli Scacchi poteva tradursi nella chiusura di un cerchio, iniziato quest’anno ai Golden Globe con le prime vittorie. Nonostante la disfatta agli Emmy, la miniserie Netflix resta comunque uno dei prodotti più meritevoli di questa stagione televisiva.

L’Emmy per la miglior sceneggiatura è andata invece alla bravissima Michaela Coel di I May Destroy You.

Due magri premi di “consolazione” che non sminuiscono il successo di un prodotto come La Regina Degli Scacchi agli Emmy 2021. Grazie alla miniserie con Anya Taylor-Joy e la vittoria di The Crown, Netflix stabilisce un nuovo record: ha conquistato il maggior numero di Emmy di sempre. La piattaforma è arrivata ai Creative Arts vincendo 34 statuette complessive. Lo streamer ha poi vinto altri 10 premi, tra cui vittorie per Gillian Anderson, Olivia Colman e Josh O’Connor per i loro ruoli nella quarta stagione di The Crown, e poi Ewan McGregor ha conquistato l’award come miglior attore in una serie limitata per il suo ruolo da protagonista in Halston. The Crown ha vinto anche per la migliore serie drammatica, nonché per la migliore regia e scrittura per una serie drammatica.