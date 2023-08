Lo sciopero indetto dagli sceneggiatori della Writers Guild of America (WGA) e gli attori della Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), attualmente in corso, continua ad avere ripercussioni su tutto ciò che ruota attorno all’universo di cinema e serie televisive.



L’ultimo effetto del double strike è lo slittamento del 75° Primetime Emmy Awards al 15 gennaio 2024. Originariamente previsto per il 18 settembre 2023, la cerimonia di consegna dei premi dedicata alle serie televisive sarà posticipata, come annunciato da Fox, emittenete che trasmette in diretta l’evento, e l’Accademia.



L’auspicio degli organizzatori è che entro la fine del 2023 lo sciopero sarà concluso e che gli artisti e gli altri addetti ai lavori nominati potranno essere presenti alla cerimonia. A causa dello sciopero, FOX non ha ancora annunciato il nome del presentatore della serata.

Ecco tutte le nomination agli Emmy Awards 2023



La nuova data prevista per il Primetime Emmy Awards cade esattamente una settimana dopo i Golden Globe e i Creative Arts Emmy Awards, anche questi ultimi rinviati dal 9-10 settembre al 6-7 gennaio 2024.

Continua a leggere Optimagazine