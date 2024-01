Gli Emmys 2024 saranno visibili sia in diretta tv che via streaming. La cerimonia dei prestigiosissimi premi assegnati dalla Television Academy alle eccellenze dell’industria televisiva americana andrà in onda in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, nella notte fra il 15 e il 16 gennaio.

All’ 1.00 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, con traduzione simultanea (ma sarà disponibile anche nella versione originale), in onda dalle 2 di notte e presentata da Anthony Anderson in diretta dal palco del Microsoft Theater di Los Angeles.

Succession è in testa alle nomination: ben 27, tra cui miglior serie drammatica, miglior attore drammatico (Brian Cox, Kieran Culkin, già vincitore ai Golden Globe, e Jeremy Strong), e miglior attrice drammatica a Sarah Snook (già vincitrice ai Golden Globe).

A seguire troviamo The Last of Us con 24 candidature; la seconda stagione di White Lotus (con l’attrice italiana Sabrina Impacciatore) ne ha 23; la terza stagione di Ted Lasso con 21 nomination; la quinta stagione de La fantastica Signora Maisel con 14 nomination; la seconda stagione di The Bear con 13 nomination; Beef – lo scontro con 13 nomination; Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer con 13 nomination; la serie Mercoledì di Netflix con 12 nomination; Andor con 8 nomination a pari numero con House of the Dragon.

La 75esima cerimonia degli Emmy avrebbe dovuto tenersi il 18 settembre 2023. A causa dello sciopero degli sceneggiatori, gli Emmys 2024 sono stati rinviati al 14 gennaio (secondo l’orario americano).

Le nomination sono state annunciate il 12 luglio 2023 da Yvette Nicole Brown e il Presidente della Television Academy Frank Scherma.

Per i nottambuli quindi appuntamento quindi con gli Emmys 2024 per la notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio su Sky o su NOW.

