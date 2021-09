Continua a tenere banco la questione iOS 15, con un aggiornamento che terrà tutti gli utenti Apple con il fiato sospeso fino al momento della sua uscita. L’appuntamento, come vi abbiamo ricordato martedì sera con un altro articolo, è in programma il 20 settembre nel tardo pomeriggio italiano. In attesa di ulteriori dettagli in merito, occorre chiarire che non tutte le funzioni previste dal pacchetto software saranno disponibili al momento dell’esordio sul mercato a bordo dei vari iPhone ed iPad compatibili.

Chiarimenti sulle funzioni di iOS 15 disponibili subito dopo l’uscita dell’aggioramento

Una delle funzioni più attese di iOS 15 in vista dell’uscita, tra quelle che gli utenti vorrebbero provare subito dopo il download dell’aggiornamento in questione, è senza ombra di dubbio SharePlay. Prima di analizzare i plus legati a questa novità, bisogna specificare che la funzione arriverà sulla scena solo coi prossimi rilasci di Apple. Probabile che si debba attendere qualche settimana, senza andare troppo in là nel tempo, affinché i tecnici possano sciogliere alcuni nodi e risolvere problemi di prestazioni generici.

Una volta che risulterà disponibile, tuttavia, SharePlay cambierà sicuramente il modo in cui usi siamo soliti utilizzare il nostro iPhone, dando tutto un altro senso all’uscita dell’aggiornamento con iOS 15. La funzione consentirà agli utenti di utilizzare FaceTime insieme e condividere contenuti multimediali su tutti i dispositivi. Per farvela breve, con un esempio pratico, gli utenti iPhone potranno guardare film e ascoltare canzoni con altri utenti Apple allo stesso tempo.

Si tratta fondamentalmente di una funzione multipiattaforma, coi vari iPhone che saranno in grado di condividere contenuti con utenti Mac e iPad. Insomma, un motivo in più per installare il nuovo aggiornamento con iOS 15, anche se in questo caso dovremo attendere del tempo extra dopo la sua uscita. Che ne pensate di questo plus?