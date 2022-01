Iniziano ad emergere dei prezzi leggermente scontati su Amazon anche per gli ultimi top di gamma targati Apple e quest’oggi non può essere non considerata l’offerta riguardante l’iPhone 13 Pro da 128GB di memoria interna ed in color grafite. Un modello di ultimissima generazione che vanta un comparto tecnico da paura e senza dubbio è tra i flagship più desiderati in circolazione.

Aggiornato il prezzo per iPhone 13 Pro su Amazon

Dunque, dopo aver analizzato i costi di produzione con altro articolo, abbiamo una nuova offerta da esaminare. Il prezzo proposto quest’oggi da Amazon per questo iPhone 13 Pro da 128GB di memoria interna ed in color grafite è di 1.109 euro, cifra che è stata ottenuta dallo sconto del 7% effettuato sul prezzo precedente di 1189 euro. Come visto si possono risparmiare circa 80 euro acquistando nella giornata odierna tale dispositivo Apple sul famoso sito di e-commerce e tra l’altro stiamo parlando anche del modello che attualmente risulta essere proprio tra i più venduti.

Offerta Apple iPhone 13 Pro (128GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion per un’esperienza...

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e...

Molti utenti preferiscono puntare su questa variante Pro, viste le sue incredibili caratteristiche tecniche. Prima però di inoltrarci nel campo delle specifiche, segnaliamo come questo iPhone 13 Pro possa essere acquistato su Amazon senza pensare ai costi di spedizione, seppur i tempi risultano essere un po’ lunghi, bisogna insomma attendere quasi una ventina di giorni per vederlo arrivare direttamente a casa propria. Inoltre c’è anche la possibilità di poterlo acquistare a rate grazie a Cofidis e non accollarsi subito tutto il costo dell’intera spesa.

Detto ciò vediamo alcune delle caratteristiche di rilievo di questo iPhone 13 Pro da 128GB di memoria interna ed in color grafite presente ad un prezzo scontato su Amazon. Il dispositivo in questione si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva, Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Ritroviamo poi un nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore è sempre una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca infine il potente chip A15 Bionic per l’iPhone 13 Pro.