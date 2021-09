I pre-ordini di iPhone 13 sono partiti quest’oggi in Italia: saranno già tantissimi gli utenti ad aver già prenotato la propria personale unità, anche se alcuni altri vorranno senz’altro vederci chiaro prima di investire così tanti soldi sul nuovo melafonino. Dopo avervi parlato della RAM e dei primi risultati dei benchmark che mettono a nudo le prestazioni garantite dal nuovo processore Apple A15 Bionic, adesso passiamo ad analizzare l’autonomia di cui gli iPhone 13 sono capaci.

Come riportato da ‘9to5mac.com‘, il modello standard e quello più piccolo riescono rispettivamente a garantire fino a 2,5 e 1,5 ore di autonomia in più rispetto ai loro predecessori (gli stessi intervalli di incremento riguardano anche i modelli Pro e Pro Max). Cosa può aver influito su questi risultati? Sicuramente l’ottimizzazione software, il nuovo SoC, le batterie maggiorate, come pure i wattora (Wh) delle unità energetiche montate sugli iPhone (dati che sono stati ricavati sul sito di Chemtrec, società incaricata del trasporto di merci pericolose, incluse le batterie al litio). Le batterie degli iPhone 13 sono caratterizzate tutte da un aumento dei valori di Wh rispetto a quelle montate a bordo degli iPhone 12. La batteria del modello standard vanta 12,41Wh contro i 10,78 del suo predecessore (+15%), quella della versione più piccola i 9,34Wh (+9%), l’unità energetica dei modelli Pro e Pro Max salgono rispettivamente a 11,97 e 16,75Wh, con un incremento dell’11 e del 18%.

Le batterie degli iPhone 13 sono davvero capaci di risultati migliori rispetto a quanto ottenuto dagli iPhone 12, dati alla mano lo si può dire con maggiore convinzione. Un altro motivo per puntare sui nuovi melafonini, secondo qualcuno fin troppo simili ai modelli che li hanno preceduti. Siete anche voi di questo avviso, o li comprerete da qui a qualche tempo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.