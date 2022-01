Non sembrano essere così rari i casi di iPhone 13 Pro con schermo rosa o viola. Un numero considerevole di clienti Apple lamentano il problema sulla community ufficiale del produttore, anche se in particolare la sua divisione statunitense. Il problema è dunque reale e va esaminato in ogni dettaglio.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente: mostra, appunto, un iPhone 13 Pro con display totalmente rosa acceso, con tendenze al viola. Gli strani episodi si sono verificati su dispositivi di recente acquisto, anche solo poche settimane. Dal thread del forum su riportato, si evince che l’apparizione della schermata anomala non segue nessuna operazione particolare. Anche dopo soli pochi minuti dall’accensione, è capitato agli utenti di dover fare i conti con questa stranissima anomalia che ha inibito qualunque uso successivo del telefono.

Quali sono le possibili soluzioni al problema dell’iPhone 13 Pro con schermo rosa e viola. Sempre dal forum Apple, apprendiamo dei riscontri tra loro discordanti. I primissimi utenti che hanno lamentato il problema hanno pure comunicato di aver ricevuto adeguata assistenza da Apple che gli ha sostituito il telefono. Altri, al contrario, hanno parlato di una riparazione parziale, sempre di Apple, che ha cambiato solo la scheda madre del dispositivo, lasciando tutto il resto al suo posto.

A dispetto degli interventi hardware fin qui evidenziati, sempre grazie ai riscontri della community Apple, apprendiamo che più di qualcuno ha ricevuto riscontro per eventuali problemi software legati allo schermo rosa su iPhone 13 Pro. Ebbene, in quest’ultimo caso, basterebbe soltanto l’arrivo di un aggiornamento adeguato per superare tutte le anomalie. Vista la varietà di feedback sull’argomento, la questione display rosa sugli ultimi melafonini resta del tutto aperta. Per fortuna, sembrerebbe che nel nostro paese le segnalazioni di problematiche simili siano nulle o quasi in questo momento ma il monitoraggio delle casistiche continua per fugare ogni dubbio.

