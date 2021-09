Gli spazi della Villa Luna Di Miele Eventi di Varcaturo hanno ospitato la diciassettesima edizione del “Premio Malafemmena”, ideato dalla giornalista Barbara Carere e dall’ex calciatore Giuseppe Della Corte. Un premio dedicato al principe della risata Antonio de Curtis, il grande Totò, riconosciuto ufficialmente dalla famiglia del grande artista.

Anche quest’anno, l’appuntamento ha visto tra i premiati grandi nomi dello spettacolo, della musica, della medicina e dell’imprenditoria, cui è stata consegnata la preziosa statuetta artigianale di Totò realizzata dalle artiste, le sorelle D’Auria di San Biagio Dei Librai. La serata è stata condotta da Barbara Carere insieme allo speaker radiofonico Gaetano Gaudiero.

Nel campo del giornalismo il Premio Malafemmena 2021 è stato assegnato a firme come Stefano Prestisimone, Antonello Perillo, Vito Francesco Paglia, Giovanni Esposito, Francesco Amendola, Paolo Fusco, Paolo Gisonna e Antonio D’Addio. Il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa ha ottenuto il riconoscimento per il suo ultimo volume, la biografia Rino Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu, pubblicato dalla casa editrice Hoepli in occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa, a soli trent’anni, del cantautore.

Il comico Enzo Salvi e il cantautore Povia insieme agli organizzatori, Giuseppe Della Corte e Barbara Carere

I premi sono stati assegnati ai cantanti Giuseppe Povia, Valerio Jovine, Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Marco Sentieri, Francesco Da Vinci, Francesco Boccia, Sabba, Mavi, Emiliana Cantone, Luca Russo. Tra i premiati anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore del Commissario Ricciardi e de I Bastradi di Pizzofalcone; gli attori della serie televisiva L’Amica Geniale Giovanni Amura, Alessio Gallo e Antonio Buonanno; Vincenzo Nemolato, tra i protagonisti della fiction di Rai 1 Carosello Carosone, nella parte del famoso percussionista Gegè Di Giacomo; Luciano Giugliano, già protagonista della serie Gomorra; e l’attore di teatro e cinema Umberto Del Prete, che ha tra i suoi cavalli di battaglia una brillante imitazione di Totò.

Riconoscimenti speciali del Premio Malafemmena 2021 sono stati assegnati allo scrittore Alfonso Fontanella, all’attore comico romano Enzo Salvi, l’imprenditore Ciro Prato, a Michele Scicchitano e al maestro pizzaiolo Davide Civitiello. Premio speciale all’associazione “Voglio il Massimo onlus”, dedicata a Massimo Borrelli, e a Peppe Laurato, attore comico di “Made in sud”. Sul palco è stato premiato anche Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, e Antonio Luise. Nel campo della medicina, il Premio Malafemmena è andato a Domenico De Vito, Errico Esposito, Alberto Mentone e Federico Perillo.