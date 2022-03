Nelle ultime ore ha avuto luogo l’intervento di Zelensky al Parlamento italiano. Il presidente dell’Ucraina ha parlato in diretta alla Camera in videoconferenza seguendo il tour di partecipazioni che in questi giorni lo hanno visto presenziare da remoto in Germania, Israele, Regno Unito e Stati Uniti.

L’intervento di Zelensky al Parlamento italiano

L’intervento di Zelensky al Parlamento italiano si è concentrato, essenzialmente, sull’appello all’Italia affinché continui il suo sostegno a favore dell’Ucraina. Il presidente ucraino ha invitato i parlamentari a immaginare cosa accadrebbe se l’attacco contro Mariupol da parte della Russia di Vladimir Putin avvenisse a Genova, capoluogo ligure che ancora oggi soffre le conseguenze del crollo del Ponte Morandi.

Zelensky ha ricordato che sotto le bombe sono morti 117 bambini, e tutto questo – sostiene il presidente dell’Ucraina – è il risultato di una procrastinazione da parte degli Stati nel fermare la guerra. Per questo l’Ucraina chiede all’Italia di concentrare maggiormente le sanzioni contro la Russia, anche perché questa guerra – sempre secondo Zelensky – sta avendo gravi ripercussioni sull’economia italiana, ad esempio nell’importazione del grano.

Il commento di Povia

Giuseppe Povia ha già detto la sua sul conflitto in Ucraina. Durante la puntata di Non è L’Arena ha indicato Zelensky come il leader “più irresponsabile di Putin” ribadendo di essere dalla parte della pace perché “mi sto ca*ando sotto”. Per questa affermazione Giuseppe Povia è diventato il bersaglio di molte critiche.

In un post, inoltre, il cantautore ha ironizzato sulle parole di Roger Waters contro la guerra dal momento che l’ex bassista dei Pink Floyd si è espresso duramente contro gli Stati Uniti e ha auspicato che Zelensky non sia un “criminale” e che agisca sempre nell’interesse della sua popolazione. Nel suo post, Povia ha sostenuto di avere il suo stesso pensiero, ma molti gli hanno fatto notare che non è così.

Oggi, mentre Povia si trova a Venezia per girare il video di Serenissima, nelle storie di Instagram commenta con queste parole l’intervento di Zelensky al Parlamento italiano: “Tonto in un parlamento di tonti” con il suo brano Dito Medio come sottofondo.