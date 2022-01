Il confronto tra Cartabellotta e Povia a Non È L’Arena non c’è stato, e Massimo Giletti ha portato le spiegazioni del presidente della Fondazione GIMBE. Il pubblico di La7 attendeva un confronto tra i due, ma il medico ha rifiutato di partecipare alla trasmissione.

Povia da Giletti

La partecipazione di Povia al format di Massimo Giletti è avvenuto ieri sera, mercoledì 12 gennaio 2022, ed è stata ampiamente contestata sui social. Ricordiamo che Giuseppe Povia, arrivato al successo grazie al brano I Bambini Fanno Oh, da tempo si è reso portavoce della campagna no-vax ma – ci tiene a precisare – solamente per quanto riguarda il vaccino contro il Covid-19, dato che “sono vaccinato contro la meningite”, sottolinea più volte. Povia sostiene quindi di essere un “no Covid-19 vax per terrore“, essendo a conoscenza di due casi di reazioni avverse da vaccino.

Per i suoi continui proclami sui social è spesso preso di mira da altri artisti (J-Ax e Gemitaiz tra questi), da politici e giornalisti (in passato ha minacciato querele). Non a caso, Giuseppe Povia è spesso nel mirino degli scienziati che frequentano i social. Tra questi c’è Nino Cartabellotta, che quando il cantautore è risultato positivo al Covid-19 ha ironizzato su Twitter: “Finché i cretini fanno ‘eh’, finché i cretini fanno ‘ah’, finché i cretini fanno ‘boom'”. Tra i due è dunque nata una querelle che ieri sarebbe stata portata sul piccolo schermo con il confronto negli studi di La7.

Giletti spiega il mancato confronto

Nello spazio dedicato a Povia ieri sera c’è stato anche il momento musicale, con Povia che si è esibito con il suo brano Liberi Di Scegliere. La sedia di Cartabellotta, però, è rimasta vuota. “Sono deluso, è un segnale”, ha commentato l’artista.

Massimo Giletti ha dunque riportato la risposta di Cartabellotta al suo invito: “Mi ha detto: ‘Ma cosa vengo a fare? Tanto Povia ha la sua idea e non riesco a cambiarla’”. Il mancato confronto tra Cartabellotta e Povia a Non è L’Arena tiene banco tra le tendenze social, e per il momento il medico non ha rilasciato commenti.