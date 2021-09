La magia di Harry Potter non si estingue, e anche Helen Mirren ne è stata coinvolta. L’attrice Premio Oscar sarà una conduttrice d’eccezione per un quiz a tema Hogwarts che vedrà la luce nei prossimi mesi su HBO Max, ma anche TBS e Cartoon Network (per l’Italia ancora nulla).

L’evento cade in occasione del ventesimo anniversario del rilascio al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Il nome del programma è Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, e sarà una serie di gare per i fan mai viste prima. L’evento speciale si snoderà in quattro serate e mostrerà al pubblico cosa sono disposti a fare gli appassionati del maghetto di Hogwarts per riuscire a vincere quanti più premi possibili. I requisiti richiesti sono semplici: essere esperti del magico mondo di Harry Potter. Infatti, i concorrenti metteranno alla prova le loro conoscenze sfidandosi in diverse competizioni; il vincitore avrà l’onore di essere nominato Campione della Coppa delle Case.

Da parte di Helen Mirren, c’è grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Sapevo che un giorno avrei avuto un ruolo in Harry Potter, e sono così felice di prendere parte alla celebrazione dei 20 anni del film. Queste pellicole hanno ispirato un tale incanto e meraviglia per tanti di noi, e sarà un vero piacere riaccendere quella magia per gli innumerevoli fan che continuano a divertirsi in questo mondo affascinante”.

Tom Ascheim, presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults e Classics, ha continuato: “Stiamo creando un’arena per i fan dei film di Harry Potter per mostrare la loro conoscenza del mondo magico, e non c’è nessuno meglio della Signora Helen Mirren per aggiungere un po’ di grandezza britannica a questo evento che debutterà sui nostri marchi e piattaforme WarnerMedia”.

Insomma un evento a cui nessun fan di Harry Potter può mancare, nella speranza che possa arrivare, un giorno, anche sui nostri schermi.