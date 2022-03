Si sta discutendo sul Cashback fiscale, che verrebbe messo a disposizione, in caso di approvazione, direttamente nell’app IO. La proposta pare essere arrivata, rinnovando quella che era stato il Cashback di Stato, poi tramontato. Bisogna, però, dire che il Cashback fiscale sarà molto diverso da quello precedente e consentirebbe ai contribuenti di ricevere rimborsi di alcune spese detraibili direttamente sul proprio conto corrente tramite l’ormai nota app IO (che vi consigliamo di scaricare subito per capirne i meccanismi). In tal modo, le spese di cui sopra prenderebbero le distanze dalla dichiarazione dei redditi.

Il documento, sottoscritto dai parlamentari della Commissione Anagrafe tributaria, è stato presentato alla Camera dei deputati dal presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria Ugo Parolo (Lega) e dai membri della Bicamerale, il deputato Carlo Giacometto (Fi) e i senatori Andrea de Bertoldi (FdI) ed Emiliano Fenu (M5s). Il funzionamento somiglierebbe a quello adottato per il Cashback di Stato, coinvolgendo, però, ogni spesa detraibile (combattendo in modo efficace anche l’evasione fiscale).

L’obiettivo sarebbe anche quello di creare una banca dati centralizzata contro il riciclicaggio del denaro sporco, in cui confluiscano anche i dati degli atti notarili, superando l’attuale fase di frammentarietà informativa e scorgendo più facilmente le attività finalizzate ai riciclaggio di denaro (come nel caso della sottoscrizione di un numero anomalo di atti da parte di un solo soggetto e preso diversi notai). Un’altra bella iniziativa senza ombra di dubbio, che speriamo possa avere un seguito più continuativo rispetto a quella precedente del Cashback di Stato, che ha riscosso un certo successo, pur essendo durata troppo poco (anche meno di quanto era stato inizialmente previsto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

