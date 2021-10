I pagamenti digitali in Italia sono in aumento del 23% nel primo semestre del 2021. Come riportato da ‘osservatori.net‘, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano ha tirato le somme della questione. I pagamenti digitali sono legati a doppio filo con l’iniziativa del Cashback di Stato, il programma di rimborsi statali volto proprio ad incentivare le transazioni elettroniche, combattendo così l’evasione fiscale.

L’iniziativa si è fermata il 1 luglio 2021, e ancora non sappiamo se verrà riproposta nel 2022. L’aumento è stato riscontrato rispetto ai primi 6 mesi dell’anno scorso, che corrisponde pure al momento più critico della pandemia da Covid-19. Il lockdown ha inciso fortemente sulla crescita dei pagamenti digitali, toccando quota 145,6 miliardi l’anno. Le carte di credito, dal canto loro, hanno ceduto il passo alle prepagate, come precisato dalla 19° Edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di CRIF.

Il 2020 è stato l’anno di svolta dell’impiego delle prepagate (il trend era in crescita anche negli anni precedenti, c’è da dirlo), anche grazie all’aumento degli acquisti effettuati online (per cui le prepagate vengono molto utilizzate). Il cashback ha sicuramente spinto i pagamenti digitali in Italia, comunque favoriti anche da altri fattori, pure degni di considerazione. Voi siete più orientati a pagare in contanti, come si faceva una volta, o preferite avvalervi dei vari metodi di pagamento elettronici ad oggi disponibili? C’è da dire che i pagamenti digitali sono anche più igienici, non avendo direttamente a che fare con la moneta (non toccherete nulla, nemmeno il vostro bancomat o carta di credito e prepagata, scegliendo modalità di pagamento quali Google Pay o Apple Pay, e semplicemente accostando il vostro smartphone o smartwatch abilitato al POS). Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.